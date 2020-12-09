09 декабря 2020
08 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 10 декабря. Введены новые ограничения, ямальцам помогут переселиться, будут выпущены социальные облигации

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Серов, ростовые куклы, бердникова елена, детский сад лучик
Новогодние утренники в детских садах пройдут без присутствия родителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор заявил о выпуске облигаций — жителям села помогут с переселением — утренники пройдут с ограничениями — житель Газ-Сале получил почетное звание. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе выпустят социальные облигации

Жителям Газ-Сале помогут с переселением

Новогодние утренники пройдут без родителей

  • Новогодние утренники в детских садах и школах Ямала пройдут с ограничениями — на праздники не пустят родителей. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Житель Газ-Сале стал «Человеком года»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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