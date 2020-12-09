Новогодние утренники в детских садах пройдут без присутствия родителей
Губернатор заявил о выпуске облигаций — жителям села помогут с переселением — утренники пройдут с ограничениями — житель Газ-Сале получил почетное звание. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:
В регионе выпустят социальные облигации
- В ближайшее время на Ямале будут выпущены собственные социальные и инфраструктурные облигации. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов.
Жителям Газ-Сале помогут с переселением
- Вице-губернатор округа Ирина Соколова провела закрытое совещание по запуску проектного офиса в Тазовском районе для сопровождения жителей аварийного села Газ-Сале, которые планируют переезд.
Новогодние утренники пройдут без родителей
- Новогодние утренники в детских садах и школах Ямала пройдут с ограничениями — на праздники не пустят родителей. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.
Житель Газ-Сале стал «Человеком года»
- Нефтяник Афанасий Тэсида из Газ-Сале стал «Человеком года» Ямала в номинации «Экология». Он был номинирован на эту награду после того как спас детеныша нерпы.
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