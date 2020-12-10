Россиянам нужен пример известного человека, который вдохновил бы ставить вакцину от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 декабря, — 375-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 275-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 666 471, достигнув отметки в 69 212 930. Выздороветь удалось уже 47 352 686 пациентам (+524 469). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 575 142 (+12 759).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 15 820 042 американца. Следом идут Индия (9 762 326) и Бразилия (6 730 118). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 541 199.

Вакцина и лекарство

Порядка половины регионов РФ уже получили первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Алкоголь после вакцинации от коронавируса не запрещен, рассказал URA.RU директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. Но он отметил, что воздержаться от его употребления на несколько дней после прививки все-таки стоит. Академик объяснил, что большое количество алкоголя может сильно ослабить иммунитет. В таком случае действие вакцины снизится или вообще сойдет на нет.

Критика первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» связана с политической и конкурентной борьбой. Такое сообщение распространил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), приведя в пример опубликованную в среду в СМИ новость об отказе Турции от закупок препарата, которая в конечном итоге оказалась недостоверной.

Медики Ставрополья разработали препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19 , он прошел исследования в институте имени Гамалеи, сообщает минздрав региона. Исследования, по данным минздрава, доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.

В лечении легких форм коронавируса может помочь антидепрессант флувоксамин. Об этом сообщили ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Специалисты задействовали в исследовании 152 человека. «80 человек получили флувоксамин, 72 — плацебо. В первой группе после 15 дней приема препарата ни у одного из больных не ухудшилось состояние. При этом у ряда пациентов из второй группы начались осложнения от COVID.

Генсек ООН сообщил, что планирует публично вакцинироваться от коронавируса. «Я, конечно, намерен принять вакцину, когда она станет для меня доступна и когда ситуация будет подходящей, — сказал Антониу Гутерриш. — И я, без всяких сомнений, сделаю это публично».

Коронавирус в России

За минувшие сутки в России зафиксировано 26 190 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в стране инфекцией заразились уже 2 541 199 человек. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 559 человек.

Большинство россиян считают тяжелой ситуацию, сложившуюся из-за коронавируса в регионах. Чуть меньше половины готовы пройти вакцинацию, а часть из них признаются, что на их решение могут повлиять мнение президента России, патриарха и звезд.

Границы некоторых популярных туристических стран в ближайшее время могут закрыть для въезда россиян до сентября 2021 года. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева. «Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ», — рассказал Игнатьев. Сообщается также, что страны будут закрыты до сентября следующего года.

Дистанционное обучение трудно как для учеников, так и для педагогов. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил замдиректора по учебно-воспитательной работе в подмосковной гимназии Святителя Василия Великого, финалист премии «Учитель года-2017», учитель биологии Иван Смирнов. «Весенний опыт дистанционного обучения показал, что немногие школьники могут так учиться. Некоторым не хватает самоорганизации, у других начинаются проблемы со зрением, особо ответственные дети страдают от переутомления», — отметил он.

Заболевший коронавирусом отец главы Минздрава России Михаила Мурашко Альберт Мурашко идет на поправку. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в минздраве Свердловской области. «Альберт Николаевич чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписан как выздоровевший», — рассказал источник URA.RU в свердловском минздраве.

Коронавирус в мире

Пандемия коронавируса меняет экономический и общественно-политический баланс сил в мире , заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что Германию воспринимают как «признанную во всем мире свободную, открытую и демократическую страну» и кабмин ФРГ хочет сохранить этот статус. «Пандемия… меняет баланс сил в мире, в первую очередь, в экономическом смысле, но возможно и в общественно-политическом», — заявила Меркель.

На фоне борьбы с распространением коронавируса правительство Белоруссии решило приостановить выезд граждан из страны через наземные границы. Речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу. Запрет на выезд установлен для граждан Белоруссии, а также для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из -за COVID-19 с 8 по 24 января. Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля.