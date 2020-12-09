В Пермском крае за сутки выявили 314 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 декабря, — 369-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 275-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 541 199 (+26 190) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 23 444 (+314 за минувшие сутки) инфицированный. Выздоровели 17 430 (+403) человек, умерли — 1231 (+28), в том числе непосредственно от COVID-19 — 772 (+15 за сутки).

В Пермском крае новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. При этом коэффициент распространения инфекции продолжает держаться чуть выше единицы. В больницах региона сейчас находится 2047 человек, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Перми 12 дней выдавали ложную статистику по коронавирусу. На онлайн-карте распространения коронавируса, которая размещена на сайте правительства края, с 28 ноября были ложные сведения по числу заболевших в Перми. Выяснилось, что привнесении очередных данных, произошла опечатка и в краевой столице число заразившихся тут же увеличилось на тысячу. Сейчас ошибка исправлена, данные отображаются корректно.

В Пермском крае появились новые очаги распространения коронавируса. Самый высокий темп прироста числа инфицированных среди крупных городов региона за последние две недели отмечен в Чернушке. Там число заразившихся увеличилось на 70% (с 210 до 357 человек). Чернушку обошли только меньшие по численности Оханск и Большая Соснова. Там темпы распространения оказались на несколько процентов выше.

Роспотребнадзор продолжает наказывать бизнес за коронавирусные нарушения. В первую неделю декабря сотрудники ведомства проверили 296 организаций и нашли нарушения в 93 случаях . Основное нарушение связано с тем, что сотрудники организаций работают без масок и перчаток, а также в помещениях компаний отсутствуют обеззараживали воздуха.