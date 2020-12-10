Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды

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В Центральной части России ожидается потепление, а в других регионах похолодание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Европейской части России существенно изменится погода к началу следующей недели. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила о потеплении и облачной погоде в Московском регионе.

«На следующей неделе в европейскую часть России придет заметное потепление. Антициклон, обеспечивающий ясную и морозную погоду, начинает разрушаться», — пишет портал «Утро.ру» со слов Паршиной. Днем температура будет от нуля до минус пяти.

При этом в Центральном федеральном округе ожидается аномальное похолодание в ближайшие дни. Та же ситуация будет наблюдаться в Приволжском и Южном федеральных округах, уточняет агентство Nation News.

На Урале, по данным Gismeteo, погода существенно не изменится. В Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми температура днем на следующей неделе в среднем будет держаться порядка -8 градусов. В ХМАО и ЯНАО ожидается похолодание, однако, лишь к концу следующей недели. Температура опустится до -20 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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