Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды

В центре Европейской части России существенно изменится погода к началу следующей недели. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила о потеплении и облачной погоде в Московском регионе.
«На следующей неделе в европейскую часть России придет заметное потепление. Антициклон, обеспечивающий ясную и морозную погоду, начинает разрушаться», — пишет портал «
При этом в Центральном федеральном округе ожидается аномальное похолодание в ближайшие дни. Та же ситуация будет наблюдаться в Приволжском и Южном федеральных округах, уточняет агентство Nation News.
На Урале, по данным Gismeteo, погода существенно не изменится. В Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми температура днем на следующей неделе в среднем будет держаться порядка -8 градусов. В ХМАО и ЯНАО ожидается похолодание, однако, лишь к концу следующей недели. Температура опустится до -20 градусов.
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