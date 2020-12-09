Источник: в Сургуте определились с преемником мэра

В администрации Сургута Анна Томазова отвечает за социальный блок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Временно исполняющим обязанности главы Сургута станет вице-мэр Анна Томазова. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Томазова уже сегодня принимала участие в выставке „Товары земли югорской“, на которой присутствовали все остальные главы муниципалитетов. Вечером она в формате онлайн наряду с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым примет участие в награждении югорчан к юбилею округа. Ее кандидатура и будет представлена в качестве и. о. на заседании думы», — сообщил инсайдер.

Сама Томазова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении массовых коммуникаций Сургута также не смогли оперативно дать комментарий по этому поводу.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские депутаты соберутся на внеочередное заседание думы, чтобы принять отставку главы города. Также в повестке дня назначение временного преемника и утверждение конкурсных процедур по выборам следующего мэра.