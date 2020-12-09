09 декабря 2020

Президент Путин обратился к жителям ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Глава государства поздравил жителей с юбилеем региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил жителей ХМАО с 90-летним юбилеем региона. В своем послании он обратил внимание на достижения нынешнего поколения югорчан, традиции и обычаи коренных народов Севера.

«Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле. Нынешнее поколение жителей стремится внести свой весомый вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа, и ваши достижения тоже впечатляют. Один из основных нефтегазоносных районов России, ХМАО обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом», — приводят слова главы государства официальный сайт президента.

Путин отметил, что в ХМАО успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного, духовного наследия.

Ранее URA.RU писало, что поздравления ко дню округа направил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также жителей ХМАО поздравили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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