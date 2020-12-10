Apple из-за пандемии может вернуть в iPhone 13 устаревшую функцию

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В следующем iPhone может вернуться функция разблокировки устройства отпечатком пальца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Apple задумываются над возвращением функции разблокировки телефона отпечатком пальца. Для этого в компании запустили закрытый опрос пользователей.

«Подобные опросы в Apple проводят, чтобы учесть мнение потребителей при разработке новых гаджетов. Возможно, на iPhone 13, который появится осенью 2021 года, повлияют результаты исследования», — пишет РИА «Новости». В опросе пользователей большой блок вопросов относится к системе Face ID.

Компания может вернуть Touch ID. Пользователи много жалуются на то, что в условиях пандемии пользоваться Face ID стало неудобно из-за ношения масок.

Ранее аналитики высказали предположение, каким будет следующий iPhone. Компания может улучшить широкоугольную камеру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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