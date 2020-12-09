В Курган на Новый год идет аномальное тепло

В Кургане на Новый год будет тепло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погода на Новый год в Кургане будет теплая и снежная. По предварительным прогнозам метеосайтов Гисметео и Яндекс.Погода, в первые дни 2021 года будет от -5 до -10 градусов.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января ожидается около -15 градусов. Днем потеплеет до -5 градусов, при этом небо будет облачным, возможен небольшой снег.

Согласно статистическим данным о новогодней погоде за последние 14 лет, самая холодная ночь была в 2010, 2015 годах. Градусники тогда показывали -35 градусов ночью. Самая теплая ночь на Новый год была в 2012 году — 22 градуса.

По предварительным данным, первые 10 дней января 2021 года будут теплыми. Столбики термометров покажут от от -12 до -4 градусов в течение суток. Ветер будет до 8 метров в секунду. Вероятны осадки, которые максимально выпадут 2 и 3 января.

Погода на Новый год в Кургане за последние 14 лет Скрин с сайта Гисметео