Смертность от коронавируса в России за месяц выросла в два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 декабря, — 376-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 276-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 278 547, достигнув отметки в 69 491 477. Выздороветь удалось уже 47 801 104 пациентам (+448 962). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 587 905 (+12 763).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 16 039 393 американца. Следом идут Индия (9 796 992) и Бразилия (6 783 543). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 569 126.

Вакцина и лекарство

Вакцинация от коронавируса в регионах России начнется не позднее 13 декабря. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства РФ. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, россияне будут привиты препаратом «Спутник V» в два этапа. Она подчеркнула, что регионы должны обеспечить такой график вакцинации, чтобы он не нарушился в новогодние каникулы.

Российская вакцина «Спутник V» внезапно подорожала в 2 раза. По данным СМИ, стоимость одной дозы вакцины теперь составляет 2 200 рублей. Разработчик российской вакцины центр Гамалеи заключил контракт на производство 40 тысяч доз «Спутника».

Дети до 10 лет не нуждаются в вакцинации от коронавируса. Однако для детей старше вакцина еще не разработана, пояснила педиатр, ведущая программы ДНК на НТВ Юлия Сиверцова. При этом, по ее мнению, в России может произойти вспышка «детского COVID-19».

Между тем вакцина против коронавируса «Урал», разрабатываемая на заводе «Медсинтез» в Новоуральске, будет серьезно отличаться от других вакцин от COVID. Как сообщил председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров, основные отличия «Урал» — гипоаллергенность, возможность хранения при плюсовой температуре и эффективность против штаммов вируса, которые еще не существуют.

Коронавирус в России

За сутки в стране вновь заболели коронавирусом 27 927 человек, выздоровели 25 877 пациентов, 562 — умерли. Как отметили в Росстате, смертность от коронавируса в России за октябрь выросла в два раза. За месяц умерли 22571 человек с коронавирусом. Это рекордный уровень с июня 2020 года. При этом у 13 896 человек COVID-19 стал основной причиной смерти.

Федеральные министры России исполняют свои рабочие обязанности, несмотря на заражение коронавирусом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. «Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать», — рассказал Путин. По его словам, некоторые выходят на связь из больницы. Президент не стал раскрывать имен заболевших.

В регионах, где растет заболеваемость коронавирусом, очевидна беспомощность губернаторов. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. «Пора начинать спрашивать, но не просто объявлением закрытия от Чукотки до Калининграда, а конкретным разбором роста заболеваемости в каждом регионе», — заявил депутат.

О полном прекращении деятельности из-за пандемии коронавируса заявил туроператор «Русь-тур». Компания специализировалась на отдыхе российских туристов в Китае. Турфирма уже исключена из реестра Федерального агентства по туризму на основании представленного заявления

Суперраспространителями коронавирусной инфекции можно считать тех, кто долго находится в закрытом помещении с другими людьми, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. «Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты», — отметил академик.

Коронавирус в мире

Власти Франции с 15 декабря вводят в стране комендантский час , который будет действовать с 20:00 до 06:00. В ночное время нарушать ограничения можно только по рабочим, семейным и учебным нуждам. Уточняется, что комендантский час не будет действовать в новогоднюю ночь и на Рождество

Хакеры получили доступ к данным о вакцинах от коронавируса Pfizer и BioNTech. В среду Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило , что подверглось кибератаке.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года и финала серии Гран-при. Состязания должны были пройти в Загребе 25—31 января 2021 года.