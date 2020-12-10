Смертность от коронавируса в ЯНАО вновь набирает темп

На Ямале подтверждено 28 459 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Число умерших пациентов вновь начало расти после короткой паузы. Накануне власти ЯНАО подтвердили два летальных исхода, за день до этого не было ни одного.

«В Новом Уренгое скончались мужчины 60 и 67 лет. В Ноябрьске умер 88-летний пациент», — говорится в сводке оперштаба. Подробности о течении болезни у скончавшихся не приводятся. Число жертв коронавируса с начала пандемии составляет 283 человека.

Кроме того, за сутки коронавирусом заболели 187 жителей округа. Очередные всплески произошли в Надымском районе и Ноябрьске, где зафиксировали по 27 случаев. В Пуровском районе заразились 26 человек, а в Новом Уренгое — 20. На Салехард пришлось 12 эпизодов заболевания. Всего в ЯНАО подтверждено 28 459 случаев коронавируса, вылечились 20 287 пациентов.

Аномальный всплеск смертей в ЯНАО начался еще в середине октября. С того времени в округе умерли 175 пациентов. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 52,5 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.