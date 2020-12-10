Губернатор ЯНАО ужесточил карантин

Ямальские учреждения культуры будут работать в ограниченном режиме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО концерты и выступления в закрытых залах разрешат проводить, только если на мероприятие продано не более половины билетов. Такое правило из-за пандемии коронавируса ввел губернатор Дмитрий Артюхов. Постановление за его подписью опубликовано на сайте правительства Ямала.

«На Ямале определены условия работы учреждений культуры: проведение мероприятий в закрытых помещениях допускается при продаже не более 50% билетов», — сообщили в окружном оперативном штабе. Кроме того, зрителям будет запрещено менять места в зале. Организаторы должны обеспечить социальную дистанцию между людьми. Ожидается, что зрителей будут рассаживать в шахматном порядке.

Ранее власти ЯНАО утвердили правила новогодних утренников в детсадах и школах. Их разрешили проводить, но с учетом строгих правил: на праздники не пустят родителей, участвовать в празднике должно не более 30 человек.

Общий карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности. В частности, запрещены массовые развлекательные мероприятия, обязательно ношение масок, соблюдение дистанции.