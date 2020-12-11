Мэр раскритиковал россиян, которые не хотят работать за 15 тысяч. Сам он получает 2 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, взятка, зарплата, коррупция, деньги
Фанису Гильванову предложили поработать за 15 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр башкирского города Агиделя Фанис Гильванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» возмутился нежеланием горожан устраиваться на работу по многим вакансиям. Жители возмутились уровнем предлагаемых зарплат.

«Я в растерянности. Я теряю уверенность в нас, агидельцах», — написал Гильванов. Он заявил, что не понимает, почему жители города отказываются от должностей продавцов, медсестер, поваров, преподавателей строителей, водителей, электриков и мойщиков машин.

Жители Агиделя призвали главу города отказаться от своей зарплаты и попробовать пожить на более скромные деньги. Они предположили, что мэр находится слишком далеко от народа и не понимает их проблем.

На странице главы города люди написали, что их удивляет встревоженность мэра.
«ВКонтакте»
Гильванову предложили поработать за 15 тысяч в месяц.
«ВКонтакте»
Подписчики Гильванова считают, что на предлагаемые зарплаты невозможно выжить.
«ВКонтакте»
Горожане усомнились в том, что мэр города сам написал пост о своих волнениях.
«ВКонтакте»
Жители Агиделя считают, что мэр должен разобраться с низкими зарплатами.
«ВКонтакте»

Нашлись и те, кто поддержал главу города. Они порадовались, что он переживает за людей. Некоторые даже обратили внимание на лень россиян и то, что проблемы города скрываются в самих жителях Агиделя.

Ильнур Шавалиев считает, что можно достойно жить в любом городе.
«ВКонтакте»
Альфира Галина назвала Гильванова хорошим руководителем, который беспокоится за народ.
«ВКонтакте»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...