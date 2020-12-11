Мэр раскритиковал россиян, которые не хотят работать за 15 тысяч. Сам он получает 2 млн

11 декабря 2020 в 16:30 Размер текста - 17 +

Фанису Гильванову предложили поработать за 15 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэр башкирского города Агиделя Фанис Гильванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» возмутился нежеланием горожан устраиваться на работу по многим вакансиям. Жители возмутились уровнем предлагаемых зарплат. «Я в растерянности. Я теряю уверенность в нас, агидельцах», — написал Гильванов. Он заявил, что не понимает, почему жители города отказываются от должностей продавцов, медсестер, поваров, преподавателей строителей, водителей, электриков и мойщиков машин. Жители Агиделя призвали главу города отказаться от своей зарплаты и попробовать пожить на более скромные деньги. Они предположили, что мэр находится слишком далеко от народа и не понимает их проблем. На странице главы города люди написали, что их удивляет встревоженность мэра. «ВКонтакте» Гильванову предложили поработать за 15 тысяч в месяц. «ВКонтакте» Подписчики Гильванова считают, что на предлагаемые зарплаты невозможно выжить. «ВКонтакте» Горожане усомнились в том, что мэр города сам написал пост о своих волнениях. «ВКонтакте» Жители Агиделя считают, что мэр должен разобраться с низкими зарплатами. «ВКонтакте» Нашлись и те, кто поддержал главу города. Они порадовались, что он переживает за людей. Некоторые даже обратили внимание на лень россиян и то, что проблемы города скрываются в самих жителях Агиделя. Ильнур Шавалиев считает, что можно достойно жить в любом городе. «ВКонтакте» Альфира Галина назвала Гильванова хорошим руководителем, который беспокоится за народ. «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.