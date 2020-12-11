Мэр башкирского города Агиделя Фанис Гильванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» возмутился нежеланием горожан устраиваться на работу по многим вакансиям. Жители возмутились уровнем предлагаемых зарплат.
«Я в растерянности. Я теряю уверенность в нас, агидельцах», — написал Гильванов. Он заявил, что не понимает, почему жители города отказываются от должностей продавцов, медсестер, поваров, преподавателей строителей, водителей, электриков и мойщиков машин.
Жители Агиделя призвали главу города отказаться от своей зарплаты и попробовать пожить на более скромные деньги. Они предположили, что мэр находится слишком далеко от народа и не понимает их проблем.
Нашлись и те, кто поддержал главу города. Они порадовались, что он переживает за людей. Некоторые даже обратили внимание на лень россиян и то, что проблемы города скрываются в самих жителях Агиделя.
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