Самое важное в России и в мире на 11 декабря. Цены на жилье вырастут, стране грозит дефицит продуктов, у здания ФСБ произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Горького. Екатеринбург, элитное жилье, новостройки, недвижимость, жк кандинский
В России вырастет стоимость жилой недвижимости Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кремле высказались о введении локдауна — стала известна дата заседания Госсовета — в России вырастет стоимость жилья — может наступить дефицит продуктов — в российском регионе произошел взрыв у здания ФСБ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 11 декабря — в обзоре URA.RU:

В Кремле прокомментировали введение тотального карантина

Названа дата заседания Госсовета

  • Заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию состоится 23 декабря. При этом еще не подписан указ о составе Госсовета.

В России вырастет стоимость жилья

  • В 2021 году в России стоимость квадратного метра вырастет до 49 тысяч рублей. Такой прогноз сделали в Минстрое России. Девелоперы же считают, что рост цен будет более значительным.
  • По мнению экономистов, из-за роста цен к концу 2021 года многие россияне будут на грани разорения.

России грозит дефицит продуктов

У здания ФСБ произошел взрыв

Дело об убийстве Немцова будет доработано

  • Президент России Владимир Путин призвал доработать дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Двое российских граждан освобождены в Ливии

  • Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые больше года провели в плену у ливийских боевиков, освобождены. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...