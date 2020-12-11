В России вырастет стоимость жилой недвижимости Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кремле высказались о введении локдауна — стала известна дата заседания Госсовета — в России вырастет стоимость жилья — может наступить дефицит продуктов — в российском регионе произошел взрыв у здания ФСБ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 11 декабря — в обзоре URA.RU:

В Кремле прокомментировали введение тотального карантина

В России не планируют вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Названа дата заседания Госсовета

Заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию состоится 23 декабря. При этом еще не подписан указ о составе Госсовета.

В России вырастет стоимость жилья

В 2021 году в России стоимость квадратного метра вырастет до 49 тысяч рублей. Такой прогноз сделали в Минстрое России. Девелоперы же считают, что рост цен будет более значительным.

По мнению экономистов, из-за роста цен к концу 2021 года многие россияне будут на грани разорения.

России грозит дефицит продуктов

При ограничении цен на масло и сахар, которое предложили в правительстве РФ, может возникнуть дефицит этих продуктов. Об этом заявил бывший министр финансов России Андрей Нечаев.

У здания ФСБ произошел взрыв

В Карачаево-Черкессии прогремел взрыв у здания регионального управления ФСБ. В результате теракта пострадали шесть силовиков.

Дело об убийстве Немцова будет доработано

Президент России Владимир Путин призвал доработать дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Двое российских граждан освобождены в Ливии

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые больше года провели в плену у ливийских боевиков, освобождены. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.