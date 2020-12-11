В Кремле высказались о введении локдауна — стала известна дата заседания Госсовета — в России вырастет стоимость жилья — может наступить дефицит продуктов — в российском регионе произошел взрыв у здания ФСБ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 11 декабря — в обзоре URA.RU:
В Кремле прокомментировали введение тотального карантина
- В России не планируют вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Названа дата заседания Госсовета
- Заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию состоится 23 декабря. При этом еще не подписан указ о составе Госсовета.
В России вырастет стоимость жилья
- В 2021 году в России стоимость квадратного метра вырастет до 49 тысяч рублей. Такой прогноз сделали в Минстрое России. Девелоперы же считают, что рост цен будет более значительным.
- По мнению экономистов, из-за роста цен к концу 2021 года многие россияне будут на грани разорения.
России грозит дефицит продуктов
- При ограничении цен на масло и сахар, которое предложили в правительстве РФ, может возникнуть дефицит этих продуктов. Об этом заявил бывший министр финансов России Андрей Нечаев.
У здания ФСБ произошел взрыв
- В Карачаево-Черкессии прогремел взрыв у здания регионального управления ФСБ. В результате теракта пострадали шесть силовиков.
Дело об убийстве Немцова будет доработано
- Президент России Владимир Путин призвал доработать дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Двое российских граждан освобождены в Ливии
- Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые больше года провели в плену у ливийских боевиков, освобождены. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
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