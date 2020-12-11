Собянин оценил методы Китая в борьбе с коронавирусом

Китайские методы борьбы с COVID неприменимы к Москве, считает Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Метод борьбы с коронавирусом, применяемый в Китае, эффективен, но использовать его в Москве невозможно. С таким заявлением выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Китайский метод эффективен. Но я считаю, что он вообще неприменим к нам», — приводит РИА «Новости» цитату Собянина из фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

В Китае отмечалась высокая дисциплинированность населения во время распространения коронавируса, во время действия самоизоляции граждане России не столь строго соблюдали ограничения. Китайские власти оперативно вводили жесткие ограничения, закрывая города на карантин, в России лишь отдельные субъекты ограничивали доступ извне.

Распространение COVID, переросшее в пандемию, началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. При этом страна смогла быстро переломить ситуацию. 8 декабря в Китае сообщали о 12 случаях коронавируса, выявленных за сутки, передает RT.