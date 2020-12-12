12 декабря 2020

У Инстасамки после съемок клипа опухло лицо. «Зовите меня теперь уродиной». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам рэперши, виновата в этом визажист, которая накрасила ее на съемочной площадке Фото: Instagram / instasamka

У блогера Дарьи Зотеевой, которая известна под ником Инстасамка, опухло лицо после съемок клипа. Об этом она рассказала в сториз в своем Instagram.

По словам рэперши, виновата в этом визажист, которая накрасила ее на съемочной площадке. «На утро у меня выскочила какая-то фигня. Я начала орать и рыдать, потому что это мое лицо, я очень испугалась. Я была похожа на алкашку», — призналась блогер. Инстасамка утвреждает, что визажист использовала некачественную косметику, после чего у нее появились отеки.

Также рэперша поделилась с подписчиками хорошими новостями. Девушка записалась на консультацию к пластическому хирургу. «8 января я записалась на консультацию, скоро я сделаю себе грудь», — добавила Зотеева.

Ранее Инстасамка обвинила доставщиков блюд в хамстве, обмане клиентов и своевольной отмене заказов.На своей странице в Instagram она написала, что сотрудники компании постоянно нарушают условия доставки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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