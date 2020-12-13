В соцсетях оценили идею ввести новые штрафы для россиян. «Депутатам нужно спать в масках»

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Одних пользователей новый закон разозлил, а других заставил смеяться Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила штрафовать за отсутствие масок посетителей концертов и других массовых мероприятий. По ее словам, российским властям стоит перенять европейский опыт — перестать накладывать санкции на сами заведения, а штрафовать непосредственно нарушителей масочного режима.

При этом некоторые врачи говорят о том, что на улице носить маску необязательно. Она нужна там, где есть большое количество людей, а в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что на морозе она быстро намокает и охлаждается, уточняет RT.

В соцсетях тем временем оценили новую инициативу. Одних пользователей новый закон разозлил, а других заставил смеяться.

Так, пользователь с ником Армавирец не видит в штрафах для посетителей ничего страшного
Скриншот: URA.RU
Некоторые посетители новостных сайтов не высказались резко против, но пожаловались на много негатива вокруг
Скриншот: URA.RU
А вот пользователь под ником Пройдоха кхе воспринял новость о штрафах с сарказмом: он предлагает вводить в стране больше штрафов
Скриншот: URA.RU
Посетитель сайта с ником Житель Земли не против штрафовать за отсутствие масок. Но он предлагает штрафовать россиян, особенно чиновников, не только за маски, но и, к примеру, за ямы на дороге
Скриншот: URA.RU
Пользователь Михаил согласен с предыдущим комментатором в том, что во всем виноваты чиновники
Скриншот: URA.RU
Пользователь с ником Ринат выразился четко и лаконично
Скриншот URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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