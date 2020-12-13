Глава Генштаба США назвал Россию великой державой

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Марк Милли похвалил российских военных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американский генерал и глава Генштаба США Марк Милли считает Россию великой державой. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Их военные очень умелые и очень профессиональные. На самом деле Россия и есть великая держава», — цитирует Милли агентство Nation News. Генерал объяснил, что не сомневается в величии России именно из-за ее возможностей. Милли подчеркнул, что российские войска имеют большие кибервозможности, хорошую боеготовность военно-морского флота, пехоты и даже военно-космических сил. Также глава Генштаба США напомнил, что российские военные умеют находить необычные решения.

ВС России представляют угрозу для Америки, заверил он. Милли отметил, что в широком стратегическом смысле Россия все равно находится в состоянии упадка, который обусловлен событиями 90-х, отмечает RT. Однако у нее есть большие стратегические ядерные силы.

18 октября стал известен возможный сценарий третьей мировой войны. Тогда Милли считал, что уровень потерь сможет конкурировать с тем, что происходило во Вторую мировую.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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