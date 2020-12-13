В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из окна «Майбаха»

Московская полиция разыскивает неизвестных, которые устроили стрельбу из окна автомобиля Maybach [стоимость от 9,4 млн рублей] на Тверской улице. О произошедшем журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы», — приводит ТАСС слова собеседника, имя которого не раскрывается.
По его словам, разыскиваемый автомобиль оформлен на местного бизнесмена. Был ли он за рулем, пока неизвестно. В пресс-службе столичного МВД агентству информацию подтвердили, уточнив, что данных о пострадавших нет.
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