Глава области Вадим Шумков призвал курганцев отказаться от массовых мероприятий
Муниципалитеты региона лишат финансирования — Шумков призвал отказаться от массовых мероприятий в Новый год — руководителю коммунального хозяйства могут дать большой срок — ФСБ раскрыла группировку мошенников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:
Курганские мэры недополучат деньги
- Муниципалитеты, которые не выполнили программу благоустройства, в будущем могут лишиться части финансирования. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков.
Глава региона призвал отказаться от корпоративов
- Губернатор Вадим Шумков посоветовал жителям региона встретить Новый год в кругу семьи, отказавшись от больших вечеринок и корпоративов.
Коммунальщику грозит большой срок
- Руководителя ООО «Коммунальные сети», которое завышало тарифы на водоотведение в Каргапольском районе, грозит 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено прокуратурой региона.
Региональная ФСБ обезвредила преступную группу
- В Кургане ликвидирована преступная группа из 10 человек, которые занимались подделкой документов для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе курганского УФСБ.
Подписывайтесь на URA.RU в