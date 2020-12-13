13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 14 декабря. ФСБ задержала мошенников, муниципалитеты не получат денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Глава области Вадим Шумков призвал курганцев отказаться от массовых мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципалитеты региона лишат финансирования — Шумков призвал отказаться от массовых мероприятий в Новый год — руководителю коммунального хозяйства могут дать большой срок — ФСБ раскрыла группировку мошенников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Курганские мэры недополучат деньги

  • Муниципалитеты, которые не выполнили программу благоустройства, в будущем могут лишиться части финансирования. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков.

Глава региона призвал отказаться от корпоративов

  • Губернатор Вадим Шумков посоветовал жителям региона встретить Новый год в кругу семьи, отказавшись от больших вечеринок и корпоративов.

Коммунальщику грозит большой срок

  • Руководителя ООО «Коммунальные сети», которое завышало тарифы на водоотведение в Каргапольском районе, грозит 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено прокуратурой региона.

Региональная ФСБ обезвредила преступную группу

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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