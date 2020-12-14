В Челябинске и Екатеринбурге будет бесплатное такси для медиков

В Екатеринбурге и Челябинске на средства крупнейших компаний Mail.ru и «Сбер» будут запущены бесплатные такси для врачей. Об этом пишет пресс-служба Mail.ru Group.
«Бесплатное такси для врачей будет запущено в 12 городах России (Петербург, Екатеринбург, Уфа, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Саратов, Ульяновск, Челябинск, Красноярск и Волгоград). На это выделено 145 млн. рублей. Такси на базе компании Ситимобил будут работать с 21 декабря до 31 января», — указано в релизе пресс-службы Mail.ru Group.
По данным Mail.ru Group, для организации такси для медицинских работников Ситимобил подключит 800 автомобилей партнеров. Автомобили будут оборудованы защитной перегородкой и проходить регулярную дезинфекцию. Эти машины не будут возить других пассажиров, кроме медиков.
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