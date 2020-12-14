В Кремле раскрыли планы на возможную заморозку цен на продукты

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Правительство разрабатывает инструменты для удержания цен на продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Перед принятием каких-либо мер по удержанию цен на продукты правительство должно предложить конкретные инструменты для реализации этого. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала правительство должно изложить набор инструментария, который предлагается для регулировки цен. Давайте дождемся этого, и потом правительство объяснит меры, которые принимает. Было сформулировано конкретное поручение, которое исполняется. Достаточно оперативно Мишустин распределил участки работы между своими подчиненными. Поэтому ждем этого набора мер», — сообщил Песков журналистам. При этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такие меры должны быть системными, а ситуацию необходимо отслеживать от производства продукции до продажи в торговых сетях.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение разобраться с ростом цен на продовольственные продукты. Мишустин распорядился разработать дополнительные меры стабилизации и потребовал еженедельных докладов о ситуации, пишет портал «Дни.ру». При этом власти порекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — выше 45 рублей за килограмм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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