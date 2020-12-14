В Кремле раскрыли планы на возможную заморозку цен на продукты

Перед принятием каких-либо мер по удержанию цен на продукты правительство должно предложить конкретные инструменты для реализации этого. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сначала правительство должно изложить набор инструментария, который предлагается для регулировки цен. Давайте дождемся этого, и потом правительство объяснит меры, которые принимает. Было сформулировано конкретное поручение, которое исполняется. Достаточно оперативно Мишустин распределил участки работы между своими подчиненными. Поэтому ждем этого набора мер», — сообщил Песков журналистам. При этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такие меры должны быть системными, а ситуацию необходимо отслеживать от производства продукции до продажи в торговых сетях.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение разобраться с ростом цен на продовольственные продукты. Мишустин распорядился разработать дополнительные меры стабилизации и потребовал еженедельных докладов о ситуации, пишет портал «Дни.ру». При этом власти порекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — выше 45 рублей за килограмм.
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