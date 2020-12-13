13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Авторитетному вору из ХМАО грозит лишение статуса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Новый «вор в законе» Андрей Братына может перестроить криминальный мир ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Криминальный авторитет Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), которого называют смотрящим по Нижневартовску, может лишиться своего статуса. После назначения на пост главы регионального криминалитета Андрея Братыны, в адрес Михралиева появились претензии.

«Раджику якобы предъявили претензию, что после того, как он вышел на свободу летом, он так и не решил вопросы с „гревом пятнашки“ („гревом“ называется незаконная поставка на территорию колонии запрещенных продуктов питания, мобильных телефонов, алкоголя, а „пятнашка“ — исправительная колония №15, расположенная в Нижневартовске — ред.). Отдельные авторитеты после этого поставили вопрос о том, чтобы лишить его статуса смотрящего», — рассказал URA.RU источник в криминальной среде.

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По версии информатора агентства, Михралиев после своего последнего срока отошел от дел и предпочитает больше времени проводить за границей. Это, в свою очередь, не устраивает Братыну. Другой источник URA.RU, знакомый с криминальным миром ХМАО, считает такой поворот событий вполне возможным. «Братына в свое время отвечал именно за „зоны“. Поэтому хорошо понимает там обстановку. Логично, что сейчас, получив власть, он будет расставлять своих людей на ключевые посты. В том числе и в исправительных колониях», — заключил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что Михралиева освободили в зале суда в июле. Всего у него три судимости: дважды его арестовывали с наркотиками (статья 228 ч.2 УК РФ в 2015 и в 2019 году) и единожды за разбойное нападение (ст. 146 ч.3 УК РСФСР в 1994 году). Всего за решеткой Михралиев провел около 13 лет.

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