Авторитетному вору из ХМАО грозит лишение статуса

Новый «вор в законе» Андрей Братына может перестроить криминальный мир ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), которого называют смотрящим по Нижневартовску, может лишиться своего статуса. После назначения на пост главы регионального криминалитета Андрея Братыны, в адрес Михралиева появились претензии.

«Раджику якобы предъявили претензию, что после того, как он вышел на свободу летом, он так и не решил вопросы с „гревом пятнашки“ („гревом“ называется незаконная поставка на территорию колонии запрещенных продуктов питания, мобильных телефонов, алкоголя, а „пятнашка“ — исправительная колония №15, расположенная в Нижневартовске — ред.). Отдельные авторитеты после этого поставили вопрос о том, чтобы лишить его статуса смотрящего», — рассказал URA.RU источник в криминальной среде.

По версии информатора агентства, Михралиев после своего последнего срока отошел от дел и предпочитает больше времени проводить за границей. Это, в свою очередь, не устраивает Братыну. Другой источник URA.RU, знакомый с криминальным миром ХМАО, считает такой поворот событий вполне возможным. «Братына в свое время отвечал именно за „зоны“. Поэтому хорошо понимает там обстановку. Логично, что сейчас, получив власть, он будет расставлять своих людей на ключевые посты. В том числе и в исправительных колониях», — заключил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что Михралиева освободили в зале суда в июле. Всего у него три судимости: дважды его арестовывали с наркотиками (статья 228 ч.2 УК РФ в 2015 и в 2019 году) и единожды за разбойное нападение (ст. 146 ч.3 УК РСФСР в 1994 году). Всего за решеткой Михралиев провел около 13 лет.