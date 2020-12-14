14 декабря 2020
13 декабря 2020

Руководители челябинского заксобрания получат новые права

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер, совещание с главами. Челябинск, мякуш владимир
Новые полномочия спикер Владимир Мякуш и его заместители обретут уже в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые лица заксобрания Челябинской области получат расширенный набор полномочий. Об этом сообщили URA.RU в региональном парламенте.

Председатель заксобрания, его первый заместитель и все шесть вице-спикеров смогут не только принимать участие в заседаниях комитетов ЗСО, но и получат право голосовать при принятии решений. До сих пор они могли лишь присутствовать на заседаниях. Голоса же учитывались лишь в случае, если спикер и его заместители одновременно входили в данный комитет.

«Также в заседаниях комитетов могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты заксобрания, не входящие в состав данного комитета, председатель Собрания молодых депутатов Челябинской области и его заместители, председатели соответствующих постоянно действующих комитетов Собрания молодых депутатов Челябинской области», — говорится в тексте проекта постановления ЗСО.

«Рассмотрение вопроса о наделении [новыми полномочиями] спикера и вице-спикеров перенесено на 24 декабря. Потребовались дополнительные юридические консультации, поскольку речь идет об изменении регламента работы парламента», — подтвердил URA.RU председатель заксобрания Владимир Мякуш. Сам он начал регулярно посещать заседания комитетов еще с конца ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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