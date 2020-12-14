Соцсети обсуждают массовый сбой в работе Google. «Теперь не посмотреть, как чинить Ютуб на Ютубе»

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Социальные сети. Сургут , гугл, экран, монитор
Многих пользователей напугал сбой в работе сервисов Google Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Работа сервисов Google продолжает восстанавливаться после масштабного сбоя. Для многих пользователей соцсетей этот сбой стал поводом не для грусти, а для теорий о том, почему в работе сервисов произошла проблема, а также для создания новых мемов. Самые яркие высказывания — в подборке URA.RU.

Проблемы в работе сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube, начались около 14:30 по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдались по всему миру. О неполадках в работе Google, Gmail и YouTube сообщали пользователи многих стран, больше всего — в России, Нидерландах, Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Тема сбоя в работе YouTube стала одной из самых актуальных в соцсетях. Пользователи ввели хештег #YouTubeDOWN, где делятся своим мнением о причинах сбоях и реакции общественности.

Фото: Twitter

Многие пользователи посвятили сбою в работе сервисов мемы.

Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter

Некоторые пользователи обратили внимание на реакцию людей из-за сбоя в работе сервисов Google. В соцсетях иронизируют над тем, что люди отнеслись к проблеме слишком серьезно.

«Планета через две минуты без YouTube, Google и Gmail»
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter

Однако большинство пользователей начали строить шутливые теории о том, в чем была причина сбоя сервисов Google. Самые частые варианты — выход нового видео блогера Алексея Навального, новая серия третьего сезона комедийного сериала «Внутри Лапенко» или попытка остановить многочисленные обзоры о плохом геймплее игры Cyberpunk 2077, разработанной польской студией CD Projekt RED.

Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
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