Работа сервисов Google продолжает восстанавливаться после масштабного сбоя. Для многих пользователей соцсетей этот сбой стал поводом не для грусти, а для теорий о том, почему в работе сервисов произошла проблема, а также для создания новых мемов. Самые яркие высказывания — в подборке URA.RU.
Проблемы в работе сервисов Google, в том числе видеохостинга YouTube, начались около 14:30 по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдались по всему миру. О неполадках в работе Google, Gmail и YouTube сообщали пользователи многих стран, больше всего — в России, Нидерландах, Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Тема сбоя в работе YouTube стала одной из самых актуальных в соцсетях. Пользователи ввели хештег #YouTubeDOWN, где делятся своим мнением о причинах сбоях и реакции общественности.
Многие пользователи посвятили сбою в работе сервисов мемы.
Некоторые пользователи обратили внимание на реакцию людей из-за сбоя в работе сервисов Google. В соцсетях иронизируют над тем, что люди отнеслись к проблеме слишком серьезно.
Однако большинство пользователей начали строить шутливые теории о том, в чем была причина сбоя сервисов Google. Самые частые варианты — выход нового видео блогера Алексея Навального, новая серия третьего сезона комедийного сериала «Внутри Лапенко» или попытка остановить многочисленные обзоры о плохом геймплее игры Cyberpunk 2077, разработанной польской студией CD Projekt RED.
Подписывайтесь на URA.RU в