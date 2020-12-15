40% россиян считают, что не смогут победить бедность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За последние несколько недель рубль подорожал к доллару приблизительно на 10%, обновив максимум с начала августа. Этот рост в первую очередь спровоцирован новостями о скором начале вакцинации . На момент закрытия Московской биржи, доллар остановился на отметке в 73,87 рубля (+0,92), евро — 89,69 рубля (+1,28).

Цены на нефть немного снизились. Сейчас Brent стоит 50,06 доллара за баррель (-0,46%), нефть марки WTI подешевела до 46,78 доллара за бочку (-0,45%).

Ситуация в России

В России хотят в 3 раза ограничить рост цен на продукты. Планка колебаний цен снизится с 30% до 10%, если инициативу главы Минэкономразвития Максима Решетникова одобрят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что перед тем, как удерживать цены на продукты правительство должно предложить конкретные инструменты для реализации этого плана. Он также заверил, что увеличение стоимости продуктов не связано с падением курса рубля или инфляцией.

Ассоциация производителей муки «Русская мука» направила письмо в ФАС, в котором предупредила о быстром росте цен на пшеницу в 2020 году. Причиной назван массовый экспорт из России. В ассоциации считают, что увеличение стоимости сырья ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства.

В Минпромторге РФ подчеркнули, что стабилизация цен на продовольственные товары не приведет к их нехватке на полках магазинов. По данным источников в профильных ведомствах, ограничения будут рассматривать не раньше февраля.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что почти 60 крупных торговых розничных сетей, а также Союз сахаропроизводителей и Масложировой союз России готовы подписать соглашение о стабилизации цен.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые в истории отчиталась о чистом убытке по итогам работы. За первые 9 месяцев 2020 года он составил 4,3 млрд рублей, хотя в прошлом году за такой же период компания заработала 3,2 млрд рублей.

Почти 20% россиян после выхода на пенсию хотят зарабатывать при помощи личного блога. По данным исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и портала «Рамблер», 41% граждан полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают еще и на собственные сбережения, 8% — на помощь взрослых детей.

В России могут ввести новую льготную программу кредитования многодетных для подвода к земельному участку коммуникаций и строительства дома в рамках программы поддержки семей с детьми. Автор инициативы, депутат Госдумы Никита Березин объяснил идею тем, что зачастую граждане не могут обустроить участки, которые им выдаются на безвозмездной основе, часто вдали от других населенных пунктов и различной инфраструктуры.

Выплаты по уходу за инвалидами не стоит включать в доход семьи, что позволит россиянам получать пособия на детей даже, если они зарабатывают немного выше той суммы, которая требуется для получения средств. Этот законопроект уже отправлен на рассмотрение «Единой России».

С марта по ноябрь 2020 года число бедных россиян увеличилось с 27% до 33%, такого роста не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), жители РФ в качестве причин обеднения назвали низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%). При этом 40% уверены, что не смогут преодолеть бедность.

Ситуация в мире

США ожидают падение добычи нефти в крупных нефтегазовых регионах страны. По прогнозам управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны, в январе 2021 года она уменьшится по сравнению с текущим месяцем на 137 тысяч баррелей в день.

Заседания техкомитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+, первоначально запланированные на 16 и 17 декабря 2020 года, перенесли . Они пройдут 3 и 4 января 2021 года.

Прогнозы и мнения экспертов

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что цены на продукты в России растут, так как аграрному сектору приходится выплачивать очень высокие проценты по кредитам, и они фактически остаются без прибыли. В качестве решения проблемы он предложил снизить ставку до уровня США и Европы.

Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин предупредил, что если заморозку цен на сахар и подсолнечное масло продлят в 2021 году, то эти товары могут исчезнуть из продажи. Это произойдет из-за отказов поставщиков сотрудничать с ритейлерами.

Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин уверен, что правительство не сможет продлить заморозку цен на продукты после 1 апреля 2021 года. Он объяснил, что это будет означать возвращение к модели госплана СССР.

Аналитики считают, что ЦБ РФ сохранит третий раз подряд ключевую ставку на уровне 4,25% . В пользу этого мнения говорит не только всплеск продовольственной инфляции, но и темпы роста цен по непродовольственным товарам.

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73-74 рубля за доллар . Также исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитала» Артем Тузов считает, что евро будет стоить 88,5-89,5 рубля.