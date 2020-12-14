Мальчик, сидевший в коляске, получил тяжелые травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде пьяному водителю, который за рулем «Лады» вылетел на тротуар и сбил коляску с годовалым младенцем, вынесли приговор. Городской суд приговорил автомобилиста к трем годам в исправительной колонии, сообщили URA.RU в следственном управлении СК по ЯНАО.

«В Салехарде 23-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Lada Kalina. Двигаясь по улице Зои Космодемьянской, он не справился с управлением и выехал на пешеходный тротуар, где совершил наезд на детскую коляску, в которой находился ребенок», — рассказали в пресс-службе следственного комитета. Годовалый мальчик получил тяжелые травмы, врачи диагностировали перелом бедра.

Водитель «Лады» полностью признал свою вину и, по данным следователей, дал показания на себя. Ему назначили три года в колонии-поселении и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной, на два с половиной года.

Отмечается, что инцидент произошел в конце сентября. Тогда ситуация вызвала мощный резонанс среди местных жителей: городские СМИ и группы в соцсетях активно обсуждали аварию, салехардцы крайне негативно высказывались о виновнике ДТП и предлагали усилить безопасность на пешеходных переходах и тротуарах.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД по ЯНАО

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД по ЯНАО