Шесть регионов Большого Урала вошли в топ рейтинга управленческой эффективности по версии Фонда Развития Гражданского Общества. Как сообщил URA.RU глава фонда Константин Костин, главным критерием оценки стало соотношение валового регионального продукта и расходов на госуправление.
«На наш взгляд, это предметный и важный показатель. Думаю, что сходным образом эффективность управления регионами оценивают и федеральные власти. Мы показали лидеров, чтобы госуправленцы в других регионах смогли воспроизвести их успешный опыт», — прокомментировал Константин Костин. Судя по данным исследования, одним из самых эффективных глав регионов является свердловский губернатор Евгений Куйвашев — Средний Урал занял шестое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Астраханской и Калининградской областей.
На 7-м месте оказался ХМАО-Югра (губернатор Наталья Комарова), на 9-м — Тюменская область (Александр Моор). Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов) занял 14 место, Пермский край (Дмитрий Махонин) — на 15-м. Челябинская область (Алексей Текслер) замыкает двадцатку. Курганская область (Вадим Шумков) в рейтинг вообще не вошла.
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