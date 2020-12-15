В Москве оценили уральских губернаторов. Список лидеров и аутсайдеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по законодательству. Ханты-Мансийск, ручка, записи, бумага, документы, рука
Большинство уральских губернаторов получили хорошую оценку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Шесть регионов Большого Урала вошли в топ рейтинга управленческой эффективности по версии Фонда Развития Гражданского Общества. Как сообщил URA.RU глава фонда Константин Костин, главным критерием оценки стало соотношение валового регионального продукта и расходов на госуправление.

«На наш взгляд, это предметный и важный показатель. Думаю, что сходным образом эффективность управления регионами оценивают и федеральные власти. Мы показали лидеров, чтобы госуправленцы в других регионах смогли воспроизвести их успешный опыт», — прокомментировал Константин Костин. Судя по данным исследования, одним из самых эффективных глав регионов является свердловский губернатор Евгений Куйвашев — Средний Урал занял шестое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Астраханской и Калининградской областей.

На 7-м месте оказался ХМАО-Югра (губернатор Наталья Комарова), на 9-м — Тюменская область (Александр Моор). Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов) занял 14 место, Пермский край (Дмитрий Махонин) — на 15-м. Челябинская область (Алексей Текслер) замыкает двадцатку. Курганская область (Вадим Шумков) в рейтинг вообще не вошла.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...