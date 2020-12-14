В Пермском крае депутаты вступили в конфликт с властью

Депутаты думы Лысьвы не согласны с политикой администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Лысьвенского городского округа (Пермский край) вступили в конфликт с городской властью из-за разногласий по бюджету на ближайшую трехлетку. Принять основной финансовый документ гордума смогла лишь со второй попытки. Об этом URA.RU рассказал депутат Горислав Судницын. Он пояснил, что бюджет был принят «под давлением городских властей».

«На заседании думы присутствовали депутаты, на которых можно надавить, используя админиресурс, поэтому большинством голосов бюджет был принят. Но конфликт не исчерпан. Остается вопрос по большинству депутатов — они готовы принимать важные для округа решения, не владея в полной мере информацией, и ставя тем самым под угрозу дальнейшую жизнь округа», — сказал Судницын. Сам он заявил, что воздержался от голосования по принятию бюджета.

Еще один источник URA.RU, близкий к думе, сообщил, что вопрос принятия бюджета был решен «чисто технически» благодаря депутатам, «лояльным действующей власти». Судницын пояснил, что в думу Лысьвы пришли депутаты, которые «транслируют власти наказы жителей, но сами при этом плохо разбираются в нормотворчестве». Этим, по его словам, пользуется администрация округа. Получить комментарий главы округа Александра Гончарова не удалось — в его приемной не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в администрацию округа.