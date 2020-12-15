Пригожин обвинил Шнурова в поддержке «певичек без голоса»

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке певиц без музыкальных данных. Особое возмущение у продюсера вызвал факт того, что они, якобы, зависимы от алкоголя и наркотиков.
«Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же треш. Тут вопрос профессиональных чувств», — сообщил Пригожин изданию StarHit. Волна возмущения поднялась на его страницах после высказываний Шнурова в адрес народной артистки и жены Пригожина Валерии, которую музыкант назвал «Лерой-фанерой».
Конфликт Пригожина и Шнурова начался более полугода назад. Началом послужило заявление продюсера о том, что артисты оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News.
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