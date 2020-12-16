В новом году россияне могут столкнуться со штрафами за неоплату ЖКХ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российский рубль продолжает показывать уверенный рост по отношению к мировым валютам. На фоне новостей о скором начале вакцинации, а также надежд на восстановление спроса на энергоносители, за последние несколько недель рубль подорожал по отношению к доллару на 10%, тем самым обновив максимум, достигнутый в августе. В настоящее время доллар торгуется по 73,44 рубля (-43 копейки), евро — по 89,18 (-51 копейка).

По мнению финансовых аналитиков, в следующем году российская валюта может укрепиться до 65-66 рублей за доллар. В качестве положительно влияющих на курс факторов аналитики называют ориентированность мировой экономики в 2021 году на сырьевые товары, в чем у России будет преимущество.

Новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса благоприятно отразились и на нефти. Февральские фьючерсы марки Brent торгуются на отметке 50,68 доллара за баррель (+62 цента), WTI — 47,58 доллара (+80 центов).

Ситуация в России

С нового года в России вырастет размер материнского капитала на 3,7%. Кроме того, неработающих пенсионеров ждет индексация страховых пенсий, штат российских чиновников сократится, а акцизы на сигареты и алкоголь подорожают на 20% и 4% соответственно.

Кроме того, в новом году россияне могут столкнуться со штрафами за неуплату коммунальных услуг на весь образовавшийся за год долг. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, при введении моратория на штрафы за неуплату услуг, в правовых актах не прописали четкие правила его отмены.

Цены на сахар и масло зафиксируют только в европейской части России. Во всех регионах восточнее Урала на данные продукты будут введены корректирующие коэффициенты. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, такое решение обусловлено дорогой логистикой в восточных регионах страны.

В Госдуме пересмотрели методику расчета минимальной оплаты труда и прожиточного минимума. Согласно принятой депутатами поправке к законопроекту, МРОТ не будет устанавливаться ниже прожиточного минимума даже с учетом уменьшения медианной зарплаты. Кроме того, сам прожиточный минимум будет определяться регионами с учетом природно-климатических особенностей местности.

Ситуация в мире

Мировая экономика в следующем году может потерять до 10% ВВП из-за «квалификационной ямы» — несоответствия занимаемой должности работника с его квалификацией. По мнению аналитиков BCG, в настоящее время число тех, чья квалификация не соответствует работе, составляет 1,3 миллиарда человек.

Прогнозы и мнения экспертов

Стоимость праздничного стола россиян в этом году составит почти 6,7 тысячи рублей. По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, затраты на продукты по сравнению с прошлым годом выросли на 4,5%. В своих расчетах эксперты опирались на данные о стоимости 35 продовольственных товаров, среди которых мясо, колбасы, сыр, овощи, фрукты, а также алкогольные напитки и рыбные деликатесы.

Заморозка цен на сахар, масло и макароны может привести к увеличению стоимости других продуктов, считает экономист Никита Масленников. По его словам, в первую очередь это коснется люксового сегмента продовольственных товаров. Кроме того, могут вырасти цены и на фрукты и овощи.