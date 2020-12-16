Пользователи игровых приставок столкнулись с багами и плохой оптимизацией Cyberpunk 2077 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компьютерная игра Cyberpunk 2077, которую геймеры ждали несколько лет, на сайте-агрегаторе отзывов Metacritic получила средний балл в 50-51 для консольных версий шутера. Игроки в социальных сетях объяснили это тем, что на старте продаж игра еще не оптимизирована.

Релиз Cyberpunk 2077 в России состоялся 10 декабря. Практически сразу обладатели игровых приставок стали жаловаться на плохую оптимизацию игры и множество багов (программных ошибок). Пользователи персональных компьютеров подобных проблем практически не заметили. «Игра шикарная. Просто ждем, когда починят баги», — написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи вспомнили, что прошлая игра студии CD Projekt на старте тоже была с плохой оптимизацией скриншот социальной сети «ВКонтакте»

Не обошлось и без сравнений с одной из культовых игр современности скриншот социальной сети «Вконтакте

Геймеры выделили два главных минуса игры скриншот социальной сети «Вконтакте

ПК-игроки тоже нашли проблемы с оптимизацией. Но на впечатления от игры это, судя по всему, не повлияло скриншот социальной сети «Вконтакте»

Нашлись и те, кто интепритировал знаменитую фразу футболиста Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — ваша проблема» скриншот социальной сети «Вконтакте»

Пользователи игровых приставок смирились с тем, что придется ждать патчей игры скриншот социальной сети «Вконтакте»

Создатель Cyberpunk 207 — польская студия CD Projekt RED — уже извинился перед владельцами консолей PlayStation 4 и Xbox One за проблемы с игрой, передает телеканал 360. Разработчик анонсировал два больших патча (дополнения для исправления ошибок-багов), которые должны решить проблемы с производительностью: первый выйдет в январе 2021 года, а второй — в феврале. Русскоязычные геймеры, помимо оптимизации и багов, жалуются также на некачественную озвучку, пишет Life . В локализации Cyberpunk 2077 в РФ принимали участия блогер Анастасия Ивлеева, рэпер Элджей и комик Данила Поперечный.