Сергей Лазарев пополнил ряды жалующихся на бедность артистов

По словам музыканта, заработок упал в 10 раз, а расходов стало больше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский певец Сергей Лазарев продолжил тему финансовых сложностей, с которыми столкнулись артисты из-за коронавируса. Музыкант выступил на юбилейной 25-й церемонии «Золотого граммофона» и рассказал за кулисами, как сложно живется ему во время ограничительных мер.

По его словам, заработок упал в 10 раз, а расходов стало больше. «Ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше», — цитируют артиста «Дни.ру». Несмотря на это, певец продолжает держаться на плаву и еще не уволил ни одного сотрудника своего коллектива.

Ранее муж певицы Наташи Королевой, бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на отсутствие денег и выразил мнение, что вместо помощи пенсионерам и врачам государству стоит поддержать артистов, так как они смогут заработать еще не скоро, напоминает « Федеральное агентство новостей ». За него вступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В ответ на это музыкант Сергей Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал «людей божьих» помочь тому «кто чем может на еду». Также партия «Коммунисты России» направила продюсеру и певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.