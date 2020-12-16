В Пермском крае за сутки выявили 327 случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 декабря, — 376-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 282-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 734 454 (+26 509) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 25 666 (+327 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 19 766 (+359) человек, умерли — 1448 (+32), в том числе непосредственно от COVID-19 — 898 (+19 за сутки).

В Пермском крае резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Два дня подряд регион ставит и бьет свои собственные антирекорды по числу заболевших COVID-19 (327 — 16 декабря, 320 — 15 декабря). Коэффициент распространения инфекции сохраняет свое значение выше единицы. Это означает, что в регионе увеличивается темп заражения.

Коронавирус выявлен в 24 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 138 человек . В Березниках выявлено 62 случая заболевания COVID-19, в Чернушке — 17, в Губахе — 16, Пермском районе — 14, Соликамске — 13. От четырех до девяти фактов заражения за сутки подтверждено в Кишерти, Барде, Суксуне, Кизеле, Чусовом, Добрянке, Куеде, Кунгуре и Гремячинске.

Пермяков стали реже тестировать на коронавирус. За сутки в лабораториях региона проводится 5,5 тысяч исследований на коронавирус. При этом еще месяц назад в крае проводили по 7 тысяч тестов на коронавирус, но при этом суточный прирост числа заболевших был на треть меньше. Снижение числа тестов связывают с изменившейся методикой тестирования — сейчас мазки берут только в случае появления у контактных лиц признаков ОРВИ.

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов заразился коронавирусом. Он сообщил, что лечится в Перми по рекомендациям тещи-медика. Болезнь, по его словам, протекает в легкой форме, но при этом есть высокая температура и «сатурация на границе».

Министр образования Пермского края придумала альтернативу двойкам. Министр Раиса Кассина порекомендовала вместо неудовлетворительных оценок ставить детям точки. Свое решение она объяснила тем, что во время дистанционного обучения нельзя детям ставить двойки, а точки станут сигналом для родителей.