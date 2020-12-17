Врач назвала способы избежать заражения коронавирусом в Новый год

В Новый год можно легко заразиться коронавирусом, говорят врачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Риск заражения коронавирусом в Новый год можно снизить, если соблюсти несколько правил. В частности, людям следует отказаться от празднования в компании друзей, если у них есть признаки недомогания, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист отметила, что люди вряд ли готовы провести весь праздник в масках, однако позаботиться о своем здоровье надо. «Следует отказаться от встречи Нового года с теми людьми, которые имеют признаки болезни. А незадолго до празднества следует принять противовирусный препарат», — рассказала Лапа News.ru .

Дома, по словам врача, следует обязательно установить кварцевую лампу. Она должна работать все время, пока длится праздничная вечеринка. «Сейчас лампы все защищенные, и человек может находиться [в помещении], когда кварцевая лампа работает», — отметила Лапа.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус. Использовать такие лампы можно и дома, но необходимо соблюдать правила безопасности, в частности, защищать глаза.