В Новый год перелеты по ХМАО будут дороже, чем билеты в Крым

Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из городов ХМАО в Крым можно будет полететь по льготной цене. Так, в новогодние праздники перелет из Нижневартовска в Ханты-Мансийск стоит 10 тысяч 308 рублей, а в Крым — 5 тысяч 500 рублей. О новых субсидируемых маршрутах сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Стоимость тарифа по маршруту Ханты-Мансийск — Симферополь 6 тысяч 875 рублей. Сургут — Симферополь 5 тысяч 250 рублей. Нижневартовск — Симферополь 5 тысяч 500 рублей», — сказано в сообщении Росавиации.

Воспользоваться льготным перелетом смогут жители до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалид I или II группы и сопровождающее его лицо, а также многодетные семьи. Период действия программы — с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Ранее URA.RU писало, что с января 2021 года открываются новые прямые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. Их открывает авиакомпания Red Wings.