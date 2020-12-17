Глава района называет ситуацию контролируемой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга (считается крупнейшим по населению) зафиксирована вспышка коронавируса, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По данным агентства, за последние дни случаи заражения выявлены в корпусе заместителей главы района (по закону редакция не может раскрыть фамилии инфицированных), а также в нескольких отделах — в общей сложности более 12 человек.

«[Коронавирусом] болеют как минимум двое заместителей главы. Также заразились и сейчас находятся не на рабочем месте сотрудники IT и земельного отдела, отделов экономики, благоустройства, экономики, молодежной политики, потребительского рынка, отдела по работе с обращениями граждан», — поделился инсайдер. Официальный представитель администрации Вадим Чернопенев заявил, что не располагает такой информацией (сам чиновник находится на больничном).

В разговоре с URA.RU глава района Роман Кравченко (переболевший коронавирусом в октябре) информацию о вспышке COVID-19 назвал «инсинуацией». «Нет никаких вспышек, есть лишь сезонная заболеваемость, и она во всех [районных] администрациях примерно одинаковая. У меня есть люди, которые действительно болеют (коронавирусом, ОРВИ или ангиной), есть те, кто не болеет и работает на месте или дистанционно. Ситуация абсолютно контролируемая», — заверил руководитель.