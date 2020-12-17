Гинцбург раскрыл эффективность «лайт-вакцины» от коронавируса

Иммунитет от применения «лайт-вакцины» от коронавируса сформируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Об этом журналистам рассказал директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <…>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — приводит ТАСС слова эксперта. Эффективность вакцины будет достигать порядка 85%.
О создании такого препарата, как сообщало RT, рассказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Вакцина, по его словам, будет вводиться одним уколом, но будет иметь более короткий период выработки антител.
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