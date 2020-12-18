18 декабря 2020

Пушков высказался об обидах главы МИД Украины на Лаврова

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Алексея Пушкова удивили слова Кулебы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков не понимает, за что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на российского коллегу Сергея Лаврова. Своим мнением чиновник поделился в Twitter.

Ранее Кулеба заявил, что ему стало «обидно» после того, как Лавров не ответил на его звонок. Украинский министр сказал, что всегда готов к разговору с коллегой, поскольку им есть что сказать друг другу. Пушкова удивили слова Кулебы. «Не понимаю обиды главы МИД Украины. Там давно занимались тем, чтобы максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры, сократить все контакты», — написал Пушков. Он напомнил, что Киев давно отозвал своего посла из Москвы. «Вот и добились, что в Москве трубку не берут. Так чего теперь жаловаться?» — задался вопросом сенатор.

Отношения россиян и украинцев в последние недели стали накаляться еще сильнее. Например, украинцы не хотят, чтобы в их учебниках истории изображались российские солдаты. Министерство образования Украины уже обратилось к коллективу авторов украинского учебника за разъяснениями, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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