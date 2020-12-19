За сутки в России от коронавируса умерли почти 600 человек

Число заболевших в России за сутки составило 28 209 новых случаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 343 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с вирусом. На сегодняшний день коронавирус выявлен у 2 819 429 человек, 2 254 742 пациентам удалось выздороветь, 50 347 заболевших скончались.

«За последние сутки в России выявлено 28 209 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении. Число выздоровевших от COVID увеличилось на 26 109 человек за день, 585 человек скончались от вируса.

Среди регионов РФ лидером по количеству заболевших коронавирусом остается Москва — за сутки там зафиксировано 6 459 инфицированных. На втором месте — Санкт-Петербург (+3 754), на третьем — Московская область (+1 514).

Среди регионов УрФО наибольший рост заболевших зафиксирован в Свердловской области — 405 человек за сутки. Также новые случаи COVID зафиксированы в Пермском крае (+329), Челябинской области (+317), в ХМАО (+230), в ЯНАО (+186), в Тюменской области (+170), в Курганской области (+111).

Ранее биологи выяснили, что коронавирус может протекать в тяжелой форме даже у совершенно здоровых людей. С этим сталкиваются те, у кого генетически ослабленный иммунитет, уточняет агентство Nation News. При этом по мнению врачей, самый легкий способ снизить число больных коронавирусом — делать меньше тестов, пишет « Царьград ».