В Курганской области — рекордное число смертей от COVID за сутки

Число заболевших коронавирусом в России растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Курганской области от коронавируса скончались шесть человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это новый рекорд по числу смертей в регионе — до этого было зафиксировано максимум пять летальных случаев за сутки (16 декабря).

За сутки в Курганской области выявлено 111 новых заболевших, выздоровели 109 пациентов. За все время пандемии в регионе выявлено 10 723 инфицированных COVID, 9 448 человек выздоровели, 139 скончались.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В России за минувший день стало на 28 209 больных коронавирусом больше. На сегодняшний день коронавирус выявлен у 2 819 429 человек, 2 254 742 пациентам удалось выздороветь, 50 347 заболевших скончались.