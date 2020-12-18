18 декабря 2020
17 декабря 2020

В Курганской области — рекордное число смертей от COVID за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему медицинских масок. Челябинск, китайцы, азиаты, грипп, орви, медицина, здравоохранение, медицинская маска, вьетнамцы, противовирусные средства, коронавирус
Число заболевших коронавирусом в России растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Курганской области от коронавируса скончались шесть человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это новый рекорд по числу смертей в регионе — до этого было зафиксировано максимум пять летальных случаев за сутки (16 декабря).

За сутки в Курганской области выявлено 111 новых заболевших, выздоровели 109 пациентов. За все время пандемии в регионе выявлено 10 723 инфицированных COVID, 9 448 человек выздоровели, 139 скончались.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В России за минувший день стало на 28 209 больных коронавирусом больше. На сегодняшний день коронавирус выявлен у 2 819 429 человек, 2 254 742 пациентам удалось выздороветь, 50 347 заболевших скончались.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...