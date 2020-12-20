Россияне оправятся от пандемии лишь к 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 декабря, — 380-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 286-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 555 110, достигнув отметки в 77 144 432. Выздороветь из них удалось 53 951 278 пациентам (+314 741). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 699 339 человек (+7 962).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 18 260 106 американцев. Следом идет Индия, где количество заболевших насчитывает уже 10 056 248 человек, замыкает тройку Бразилия — 7 238 600 заразившихся. Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 848 377.

Вакцина и лекарства

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что прививочная кампания от COVID-19 среди жителей старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. По его словам, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей этого возраста. При этом в Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после прививки . Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Регистрация вакцины центра им. Чумакова переносится на февраль . Это связано с необходимостью сформировать отдельный производственный цех к моменту регистрации. Тем временем в центре заверили, что способны создать вакцину от любого типа коронавируса, в том числе от нового штамма из Великобритании.

Доктор Александр Мясников назвал отличия вакцин «Спутник V» и Pfizer. По его словам, российская вакцина базируется на разработках с 2002 года, и предшественники проходили клинические испытания на людях. А вот вакцина Pfizer, произведенная в США, разработана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе. По мнению Мясникова, в разработку 11 месяцев просто невозможно поверить. При этом в Америке предложили первыми вакцинировать темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей. Приоритет обусловлен не политикой, а сильной уязвимостью их перед инфекцией.

Коронавирус в России

Россия приближается к новому рекорду по заболеваемости COVID. За минувшие сутки в России подтверждено 28 948 новых случаев коронавируса. Прошлый рекорд по заболеваемости был 6 декабря, когда заболели 29 тысяч человек. Зафиксировано еще 511 летальных исходов. В некоторых городах положение дел очень напряженное. Например, в Санкт-Петербурге заканчиваются койки для больных, их осталось всего 27.

При этом эпидемиологическая ситуация может стать еще хуже. Ученые предупредили об опасности нового британского штамма вируса для РФ. Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что России стоит прекратить авиасообщение с Великобританией. Если вирус попадет в страну, гражданам придется начать тщательнее соблюдать перчаточно-масочный режим. При этом россияне смогут вернуться к нормальной жизни и оправиться от пандемии лишь в 2023 году. Так считает российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Он уверен, что до возвращения к нормальной придется пройти еще много этапов. К примеру, привить 25% активного населения и сделать медпаспорта, отражающие иммунный статус граждан. Кроме того, по версии Дерипаски, стране предстоит пережить полный локдаун (карантин).

Роскомнадзор за год устранил более тысячи фейков о COVID-19. Среди таких сведений — ложная статистика заболеваний и смертности, а также информация о продаже поддельных лекарств, справок и пропусков. В Общественной палате считают, что реальное количество фейков по коронавирусу гораздо выше — там рассказали об обнаружении с апреля почти 15 тысяч таких материалов. Тем временем Instagram начал блокировать посты пользователей, в которых описывается халатность врачей при работе с коронавирусными больными. Соцсеть указывает, что в таких постах тоже «содержится ложная информация».

Коронавирус в мире

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что Лондон и юго-восток страны переходит в режим карантина из-за распространения нового штамма коронавируса. В ответ на это Франция, Бельгия, Италия, Австрия, Германия, Эстония и ряд других стран объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией. Саудовская Аравия полностью закрыла границы из-за нового штамма. Москва такого решения еще не приняла.

В Британии зафиксировано несколько случаев преждевременной менопаузы, которая стала последствием коронавируса. Основательница Facebook-сообщества пациентов с инфекцией Клэр Хасти сказала, что аналогичные случаи зафиксированы у женщин по всему миру. Кроме этого, ученые выяснили другую страшную способность вируса. Длительное воспаление при COVID-19 способно «пробудить» рак, после чего он может распространиться по всему организму.