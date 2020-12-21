Российский футбольный союз начал проверку видеозаписи, на которой два арбитра употребляли алкоголь накануне матча Российской премьер-лиги между футбольными клубами «Тамбов» и «Урал». Об этом сообщает пресс-службе союза.
«Проведем проверку, где и когда было сделано видео», — приводит информацию пресс-службы РФС издание «Чемпионат». В частности, проверка должна установить, находились ли вместе с арбитрами в момент распития алкоголя представители игравших на следующий день клубов.
На видеозаписи, о которой идет речь, предположительно арбитры из судейской бригады Сергея Иванова употребляют алкоголь в ресторане в Саранске за сутки до начала матча. Согласно информации агентства, видеозапись была сделана 17 декабря в 19:50 по местному времени.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что футбол в России устарел. По его словам, провал российских клубов в евролигах связан с низкой интенсивностью — в Европе футболисты привыкли играть на других скоростях
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