Судей матча «Урал» — «Тамбов» застали за распитием водки. РФС проведет проверку

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Чемпионат России 2017-18. 5 тур. ФК Урал - ФК Зенит. Екатеринбург, фк урал, вип ложа
Инцидент произошел перед матчем клубов «Урал» и «Тамбов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский футбольный союз начал проверку видеозаписи, на которой два арбитра употребляли алкоголь накануне матча Российской премьер-лиги между футбольными клубами «Тамбов» и «Урал». Об этом сообщает пресс-службе союза.

«Проведем проверку, где и когда было сделано видео», — приводит информацию пресс-службы РФС издание «Чемпионат». В частности, проверка должна установить, находились ли вместе с арбитрами в момент распития алкоголя представители игравших на следующий день клубов.

На видеозаписи, о которой идет речь, предположительно арбитры из судейской бригады Сергея Иванова употребляют алкоголь в ресторане в Саранске за сутки до начала матча. Согласно информации агентства, видеозапись была сделана 17 декабря в 19:50 по местному времени.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что футбол в России устарел. По его словам, провал российских клубов в евролигах связан с низкой интенсивностью — в Европе футболисты привыкли играть на других скоростях

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