В Челябинской области новая тенденция с заболеваемостью COVID

В Челябинскую область прислали уже 3,7 тыс. доз вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 22 декабря зафиксировано 305 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 309, днем ранее 312), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди заболевших двое школьников. Заболеваемость падает вот уже несколько дней подряд.

«С начала пандемии произошел 33 331 случай заражения, сейчас лечение проходят 11 285 южноуральцев. Умерли 13 человека в возрасте от 50 лет до 93 лет. Для пяти из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 147 человек, с начала пандемии — 20 846 жителей области.

В Челябинской области действует введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, новогодние корпоративы и банкеты. С 1 декабря 2020 года и до 10 января 2021 года кафе и ресторанам нельзя работать после 23:00. Южноуральских школьников решено отправить на досрочные каникулы.