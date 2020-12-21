Главный курганский спасатель рассказал, как перенес коронавирус

Юрий Землянский перенес коронавирус в легкой форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начальник главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский признался, что уже переболел коронавирусом. Болезнь протекала в легкой форме, рассказал он на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«15 дней [находился] в инфекционном отделении. Но все было хорошо, ничего не почувствовал. Как врачи говорят — в легкой форме. Дай бог, чтобы все так переболели. Всем прежде всего желаю здоровья, потому что ситуация действительно очень сложная», — рассказал Землянский.

Он добавил, что часть сотрудников ГУ МЧС также переболели коронавирусом. «Наш личный состав, особенно подразделения надзорной деятельности, которые непосредственно могут контактировать с людьми с заболеванием COVID, мы их постоянно проверяем, тестируем», — заявил начальник главка.

О том, что у Землянского подозревается коронавирус, источники URA.RU сообщали в начале мая — через несколько дней после его назначения врио начальника регионального ГУ МЧС. К выполнению своих обязанностей он приступил после выздоровления — в конце мая. В начале июля президент РФ Владимир Путин утвердил Землянского на посту начальника ГУ МЧС России по Курганской области.