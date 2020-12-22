В Кремле заявили, что Навальный сравнивает себя с Иисусом

В Кремле считают, что у Алексея Навального мании величия и преследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

У блогера Алексея Навального, который выпустил так называемое расследование о якобы произошедшем отравлении «Новичком», наблюдается ярко выраженная мания преследования вплоть до того, что он сравнивает себя с Иисусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко проследить и определенную манию величия. Как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном — проявления по Фрейду: зацикленность на собственной гульфиковой зоне и так далее», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, разговор Навального с одним из предполагаемых отравителей не может дискредитировать ФСБ, кроме того, никто не может однозначно говорить об отравлении. «Мы неоднократно говорили, что, к сожалению, не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от визави в Берлине, медиков в „Шарите“ и в лабораториях в Германии, Швеции и во Франции. Также не можем долго получить запрошенную информацию из ОЗХО», — объяснил Песков.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме якобы были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Как заявили в Центре общественных связей ФСБ России, «расследование» блогера о якобы произошедшем отравлении «Новичком» является провокацией, которая была подготовлена при участии иностранных спецслужб. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что видео с телефонным разговором Навального с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. А подмена номера, с помощью которой блогеру якобы и удалось дозвониться до него, — известный прием иностранных спецслужб.