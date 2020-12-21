Губернатор Вадим Шумков (на фото слева) принял участие в торжественной церемонии награждения энергетиков Зауралья Фото: пресс-служба СУЭНКО

Энергетики Курганской области получили награды от Минэнерго РФ. Их вручил лично губернатор региона Вадим Шумков в профессиональный праздник День энергетика.

Вадим Шумков отметил, что год был сложным, и напомнил, как в апреле и октябре энергетики устраняли последствия сильнейших снежных ураганов. «Энергетики днем и ночью соединяли провода, подключали жителям тепло и свет. В достаточно непростых условиях ребята сделали свою работу, и огромное им спасибо», — сказал глава Зауралья на церемонии награждения сотрудников СУЭНКО, Курганской генерирующей компании и Энергосбытовой компании «Восток».

Губернатор Зауралья вручил энергетикам почетные грамоты и благодарственные письма Минэнерго РФ — ими были награждены десять 10 энергетиков СУЭНКО. В их числе, например, начальник службы механизации и транспорта филиала «Курганские электрические сети» Владимир Каргапольцев, электромонтер оперативно-выездной бригады филиала «Курганские городские электрические сети» Леонид Дмитриев, начальник Притобольного района электрических сетей Леонид Анфиногенов, и другие. Шумков также передал энергетикам благодарственные письма губернатора Курганской области и почетные грамоты правительства региона. Свои награды сотрудникам компаний вручили спикер Курганской областной Думы Дмитрий Фролов и глава Кургана Андрей Потапов.

В СУЭНКО также отметили лучших сотрудников Фото: пресс-служба СУЭНКО

Директор СУЭНКО Данил Анучин отметил, что, несмотря на все сложности, сотрудники компании справились со всеми задачами. «Мы работали 24 часа 7 дней в неделю. У нас нет ни одного просроченного договора техприсоединения. У нас нет неисполненных ремонтных программ. В декабре закрываем все планы по инвестиционным программам. И мы твердо понимаем, для чего и для кого мы это делаем: для жителей области», — сказал руководитель компании. Данил Анучин подписал приказ о награждении грамотами и благодарственными письмами директора СУЭНКО 368 сотрудников курганских подразделений.

Ранее в Кургане и Тюмени наградили более тысячи энергетиков СУЭНКО, которые восстанавливали электроснабжение Зауралья после снежного урагана в конце октября.