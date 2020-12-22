В Екатеринбурге отменили самый большой корпоратив

Империя Андрея Симановского не будет праздновать канун Нового года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торговая империя «Сима-Ленд» (владелец — бизнесмен Андрей Симановский) отказалась от проведения традиционного предновогоднего корпоратива. Об этом URA.RU сообщили источники, ранее задействованные в организации мероприятия.

«В „Сима-Ленде“ отменили корпоратив, который должен был пройти 29 декабря в главном офисе компании. Там на 15 тысяч „квадратов“ планировалось несколько тысяч человек и выступление [певицы Дианы] Арбениной и [певца Григория] Лепса», — отметил собеседник агентства. В самой компании причин отмены мероприятия не обозначили, отказавшись от комментариев.

Новый офис «Сима-Ленда» (Екатеринбург) — один из самых больших в мире, работающих в формате Open space. В самом большом офисном здании мира — Пентагоне (общая площадь 620 тысяч «квадратов») — таких помещений нет. В прошлом году на корпоратив были приглашены не только сотрудники компании, но и представители федеральной, областной и муниципальной власти.