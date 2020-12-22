22 декабря 2020
21 декабря 2020

Тюменские врачи рассказали, как будут работать в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, коридор больницы
График работы поликлиник в праздники обнародовали только в ОКБ №1 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в новогодние праздники узкие специалисты будут принимать детей всего два дня из десяти. Это следует из расписания работы докторов областной клинической больницы №1. Другие медучреждения пока не обнародовали свои графики на каникулы.

«График приема в новогодние каникулы детского консультативно-диагностического центра (ул. Котовского, 55/4): 5 января принимают эндокринолог, гинеколог, нефролог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог. 8 января — гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, кардиолог, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, уролог», — такая информация представлена на сайте областной клинической больницы №1.

На взрослых пациентов времени выделено больше. В поликлинике на Котовского тюменцев будут принимать на протяжении четырех праздничных дней. В поликлинике на улице Юрия Семовских — на протяжении шести.

Другие медучреждения пока не обнародовали свои графики на праздники. Как URA.RU пояснили в оперативном штабе региона, информацию до жителей доведут через департамент здравоохранения и каналы оперштаба.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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