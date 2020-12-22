Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко скончалась от COVID

Супруга бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина Полтавченко скончалась от коронавируса. Об этом сообщил бывший коллега отставного руководителя Северной столицы, депутат Государственной Думы Игорь Дивинский.
«Выразил соболезнования и поддержку Георгию Сергеевичу», — рассказал «
Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 2011 по 2018 год. Его супруга по образованию была искусствоведом. Пара воспитала сына, который сейчас является учредителем нескольких бизнес-компаний.
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