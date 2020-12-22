22 декабря 2020

Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко скончалась от COVID

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, морозов сергей, полтавченко георгий
Георгий Полтавченко стал вдовцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Супруга бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина Полтавченко скончалась от коронавируса. Об этом сообщил бывший коллега отставного руководителя Северной столицы, депутат Государственной Думы Игорь Дивинский.

«Выразил соболезнования и поддержку Георгию Сергеевичу», — рассказал «Федеральному агентству новостей» депутат. У 67-летней Екатерины Полтавченко ранее был выявлен коронавирус, ее госпитализировали, уже в больнице у пациентки возникли осложнения, уточняет «Пятый канал».

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 2011 по 2018 год. Его супруга по образованию была искусствоведом. Пара воспитала сына, который сейчас является учредителем нескольких бизнес-компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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