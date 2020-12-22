Глава Югры Наталья Комарова продлила режим ограничений и начала реформирование окружного правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карантинные ограничения продлены — глава региона реформирует правительство — определенны полномочия экс-мэра Сургута — в Нижневартовске протестируют транспортную реформу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Продлены карантинные ограничения

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для югорчан, входящих в группу риска, и дистанционное обучение для студентов вузов и ссузов до 31 января 2021 года.

В Югре реформируют правительство

Губернатор Наталья Комарова изменила структуру окружного правительства. В частности, будет упразднена служба по контролю и надзору в сфере образования. Ее функции будут переданы департаменту образования.

Также Наталья Комарова перераспределила полномочия между своими заместителями.

Стали известны полномочия экс-мэра Сургута

Бывший мэр Сургута Вадим Шувалов, который занял пост вице-губернатора ХМАО, будет отвечать за реализацию национальных проектов и крупнейшие стройки.

В то же время Шувалов не переезжает на место работы в Ханты-Мансийск и проводит большую часть времени в Сургуте.

Транспортную реформу протестируют в Нижневартовске

Нижневартовск станет первым муниципальным образованием в ХМАО, где будут введены отдельные полосы для автобусов, появятся новые остановки, цифровое оборудование и другие изменения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента общественных коммуникаций Нижневартовска.