22 декабря 2020
21 декабря 2020

Самое актуальное в ХМАО на 23 декабря. Дистанционное обучение продлено, правительство округа ждут изменения

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Глава Югры Наталья Комарова продлила режим ограничений и начала реформирование окружного правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карантинные ограничения продлены — глава региона реформирует правительство — определенны полномочия экс-мэра Сургута — в Нижневартовске протестируют транспортную реформу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Продлены карантинные ограничения

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для югорчан, входящих в группу риска, и дистанционное обучение для студентов вузов и ссузов до 31 января 2021 года.

В Югре реформируют правительство

Стали известны полномочия экс-мэра Сургута

Транспортную реформу протестируют в Нижневартовске

  • Нижневартовск станет первым муниципальным образованием в ХМАО, где будут введены отдельные полосы для автобусов, появятся новые остановки, цифровое оборудование и другие изменения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента общественных коммуникаций Нижневартовска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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